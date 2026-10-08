Режим Макрона уже вторую неделю ведет войну против собственных детей. Оторванные конечности, выбитые зубы, травмы глаз и слепота - дело рук французских силовиков.

Париж беспощадно калечит своих детей резиновыми пулями и шоковыми гранатами. Силовики превратили города в зону боевых действий.

С поля боя Пятой республики непрерывно приходят очередные жестокие кадры. Как итог - 215 школьников и около 90 сотрудников учебных заведений ранены, более 6,5 тыс. задержаны. А ведь школьники хотят просто достойных условий получения образования, но получают гранаты с поражающими элементами.

"Мы учимся в школе гостиничного дела и пришли сюда, чтобы поддержать тех, чьи учебные заведения разваливаются, тех, кому не хватает учителей, и тех, у кого занятия начинаются в 8 утра, а заканчиваются в 6 вечера", - заявила протестующая.

"Правительство не хочет нанимать учителей, оно стремится их подавлять. В итоге ученики не могут получить дипломы, так как не в состоянии сдать экзамены из-за нехватки преподавателей", - отметила протестующая.

Согласно опросу соцслужбы, более 70 % французов считают обоснованными требования протестующих старшеклассников. По сообщениям местных СМИ, профсоюзы работников образования призывают 8 октября провести забастовки и манифестации в поддержку учащихся. Ожидается, что к акции протеста также присоединятся сотрудники детских садов.

По подсчетам ассоциации "Студенческий союз", на решение неотложных проблем в сфере образования потребуется как минимум 10 млрд евро.

Но вместо заботы о будущем своих детей Макрон направляет колоссальные суммы на поддержку киевского режима. Впрочем, осталось удержаться в президентском кресле Макрону недолго. До выборов - семь месяцев. Но удержится ли он до официального окончания срока - большой вопрос.

Макрон поставил абсолютный антирекорд за все 9 лет своего правления. Более 80 % французов не одобряют его действия. Он непопулярнее, чем был в разгар "желтых жилетов".