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Беларусь и Никарагуа укрепляют экономическое сотрудничество. В рамках подписанных соглашений Никарагуа получила кредитную линию от Беларуси, закупает более 700 единиц техники - от коммунальных машин до пожарных автомобилей и машин скорой помощи. О новых контрактах, банковском сотрудничестве и совместном противостоянии санкциям рассказал советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо в "Актуальном интервью".

Беларусь открыла Никарагуа кредитную линию, благодаря которой страна приобретает белорусскую технику. Это и машины для уборки улиц, и сельхозоборудование. Сейчас действует контракт на поставку свыше 700 единиц техники, часть уже поставлена, остальное поступит до конца года. "Мы очень благодарны Президенту Александру Лукашенко за эту возможность. Техника используется в городах и сельской местности, помогает в уборке и сборе урожая", - отметил Лауреано Ортега Мурильо.

Сотрудничество расширяется. Подписано соглашение о поставке пожарных машин - они пригодятся для борьбы с возгораниями и помощи населению во время бедствий. Кроме того, ведется работа по закупке около 200 машин скорой помощи для Никарагуа. "Мы расширяем взаимодействие. Эти машины крайне важны для нашей страны", - подчеркнул советник.

На полях экономического форума в Санкт-Петербурге была достигнута еще одна важная договоренность - подписано соглашение о банковском сотрудничестве между Беларусью и Никарагуа. "Это поможет нам развивать экономические и финансовые связи, а также находить способы борьбы с незаконными санкциями и блокадами", - заявил Лауреано Ортега Мурильо.

Беларусь и Никарагуа выходят на новый уровень взаимодействия. Кредитные линии, поставки техники и банковское сотрудничество создают основу для долгосрочного партнерства. И, как отмечают стороны, это сотрудничество помогает не только развивать экономики, но и противостоять внешнему давлению.