Более половины европейцев считают вопрос жилья проблемой, требующей срочного решения

Более половины жителей европейских городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, которое ссылается на данные портала Eurobarometer.

Отмечается, что жилищный кризис снижает конкурентоспособность ЕС, поскольку ограничивает мобильность рабочей силы и возможности для учебы.

Проблема настолько серьезна, что Еврокомиссия подготовила ряд предложений. Прежде всего они касаются популярных среди туристов городов. Предложения будут переданы в Европарламент и совет ЕС.