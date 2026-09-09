Более половины европейцев считают вопрос жилья проблемой, требующей срочного решения
Автор:Редакция news.by
Более половины жителей европейских городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, которое ссылается на данные портала Eurobarometer.
Отмечается, что жилищный кризис снижает конкурентоспособность ЕС, поскольку ограничивает мобильность рабочей силы и возможности для учебы.
Проблема настолько серьезна, что Еврокомиссия подготовила ряд предложений. Прежде всего они касаются популярных среди туристов городов. Предложения будут переданы в Европарламент и совет ЕС.