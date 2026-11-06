Более половины жителей Латвии сократили расходы из-за роста цен

Более половины жителей Латвии сократили свои расходы из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Европейского инвестиционного банка.

По данным исследования, за последний год покупательная способность значительно снизилась у 53 % населения страны.

При этом 40 % респондентов были вынуждены экономить на самом необходимом - продуктах питания и медицинских услугах.

Ситуация вынудила многих пойти на крайние меры: почти четверти опрошенных пришлось обратиться за финансовой помощью к близким или отложить оплату счетов за электричество.