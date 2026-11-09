Более половины жителей Латвии экономят из-за роста цен на энергоносители
Выбор между продуктами, лечением и коммунальными платежами - новая реальность Латвии. Более половины жителей республики вынуждены ради выживания экономить.
Из-за резкого скачка цен на энергоносители покупательная способность за последний год заметно снизилась. При этом 40 % граждан вынуждены урезать расходы даже на самое необходимое: продукты и медицинские услуги.
Четверти населения уже пришлось откладывать оплату счетов за электричество или просить финансовой помощи у близких, а 15 % вынуждены меньше отапливать свой дом. Более того, 56 % жителей Латвии стали реже ездить на личном автомобиле.