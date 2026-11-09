Более половины жителей Латвии экономят из-за роста цен на энергоносители

Выбор между продуктами, лечением и коммунальными платежами - новая реальность Латвии. Более половины жителей республики вынуждены ради выживания экономить.

Из-за резкого скачка цен на энергоносители покупательная способность за последний год заметно снизилась. При этом 40 % граждан вынуждены урезать расходы даже на самое необходимое: продукты и медицинские услуги.

Четверти населения уже пришлось откладывать оплату счетов за электричество или просить финансовой помощи у близких, а 15 % вынуждены меньше отапливать свой дом. Более того, 56 % жителей Латвии стали реже ездить на личном автомобиле.