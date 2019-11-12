ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Более 1000 перелетных птиц найдены мертвыми на соленом озере Самбхар в Индии

Более 1000 перелетных птиц найдены мертвыми на соленом озере Самбхар в Индии

Останки птиц были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию. Эксперты говорят, что никаких признаков птичьего гриппа не наблюдалось. Ветеринары подозревают, что главная причина смерти - загрязнение воды или отравление водорослями.

Озеро Самбхар всегда привлекало множество перелетных птиц, которые путешествуют на десятки тысяч километров, как правило, чтобы избежать суровых зимних условий.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все