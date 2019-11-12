Более 1000 перелетных птиц найдены мертвыми на соленом озере Самбхар в Индии

Останки птиц были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию. Эксперты говорят, что никаких признаков птичьего гриппа не наблюдалось. Ветеринары подозревают, что главная причина смерти - загрязнение воды или отравление водорослями.



Озеро Самбхар всегда привлекало множество перелетных птиц, которые путешествуют на десятки тысяч километров, как правило, чтобы избежать суровых зимних условий.



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