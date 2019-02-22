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Более 100 автомобилей столкнулись в Италии из-за тумана

Туман со смертельным исходом. Массовая авария с участием более 100 автомобилей произошла в Италии недалеко от Вероны. Один человек погиб. Десятки пострадали. Многих доставали из искореженных машин спасатели. Видимость на дороге из-за погодных условий была плохая. Это могло спровоцировать первое столкновение, а дальше пошла цепная реакция.

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