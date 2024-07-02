Более 100 человек погибли во время давки на религиозном мероприятии в Индии

По меньшей мере 107 человекпогибли в результате крупной давки во время религиозного мероприятия в округе Хатрас в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газетуHindustan Times.

По данным издания, в числе погибших в основном женщины.

В полиции указали, что во время мероприятия была очень жаркая и влажная погода.

По словам одного из выживших, давка началась после окончания религиозного мероприятия, когда все стали расходиться.

Точная причина инцидента выясняется, для расследования была создана специальная группа.