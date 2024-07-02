3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Более 100 человек погибли во время давки на религиозном мероприятии в Индии
По меньшей мере 107 человекпогибли в результате крупной давки во время религиозного мероприятия в округе Хатрас в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газетуHindustan Times.
По данным издания, в числе погибших в основном женщины.
В полиции указали, что во время мероприятия была очень жаркая и влажная погода.
По словам одного из выживших, давка началась после окончания религиозного мероприятия, когда все стали расходиться.
Точная причина инцидента выясняется, для расследования была создана специальная группа.
Фото: PTI
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов