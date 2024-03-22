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Более 100 мигрантов пытались прорваться на территорию США

В Техасе более 100 мигрантов пытались прорваться в США через границу с Мексикой. Им удалось преодолеть преграду из колючей проволоки и кордон из нацгвардейцев, однако на пути возникло другое препятствие - многометровый забор.

По данным СМИ, некоторым удалось проникнуть на территорию США.

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