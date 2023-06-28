Неожиданное открытие подноготной американских элит. Рейтер выяснило, что более 100 политических лидеров США имеют предков, которые были рабовладельцами. При этом среди ныне живущих экс-президентов США лишь Дональд Трамп не является потомком господ. Рабами владели и родственники действующего президента Байдена. По данным агентства, прямые потомки рабовладельцев и Джимми Картер, Джордж Буш - младший, Билл Клинтон и Барак Обама. А из Конгресса минимум 100 человек - родственники душителей свободы. Из девяти членов Верховного суда двое также имеют свои общие корни с рабовладельцами.