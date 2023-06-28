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Более 100 политических лидеров США имеют предков, которые были рабовладельцами

Неожиданное открытие подноготной американских элит. Рейтер выяснило, что более 100 политических лидеров США имеют предков, которые были рабовладельцами. При этом среди ныне живущих экс-президентов США лишь Дональд Трамп не является потомком господ. Рабами владели и родственники действующего президента Байдена. По данным агентства, прямые потомки рабовладельцев и Джимми Картер, Джордж Буш - младший, Билл Клинтон и Барак Обама. А из Конгресса минимум 100 человек - родственники душителей свободы. Из девяти членов Верховного суда двое также имеют свои общие корни с рабовладельцами.

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