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Более 100 тыс. кубинцев вышли на митинг в поддержку власти

Более ста тысяч кубинцев вышли на митинг в поддержку действующей власти. Демонстранты собрались в центральной части Гаваны, чтобы защитить свою страну от иностранного вмешательства. Местные жители осудили прошедшие ранее беспорядки и поддержали политический курс руководства республики.

Участники акции несли транспаранты с осуждением попыток интервенции. По словам протестующих, вспыхнувшие ранее волнения нацелены на создание политической нестабильности в стране. На митинге также выступил и президент Кубы.


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