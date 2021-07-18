Более 100 тыс. кубинцев вышли на митинг в поддержку власти

Более ста тысяч кубинцев вышли на митинг в поддержку действующей власти. Демонстранты собрались в центральной части Гаваны, чтобы защитить свою страну от иностранного вмешательства. Местные жители осудили прошедшие ранее беспорядки и поддержали политический курс руководства республики.