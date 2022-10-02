Более 100 тысяч британцев призывают не оплачивать счета за электроэнергию

Протест выходного дня. Более 100 тысяч британцев вышли на демонстрации против увеличения стоимости жизни и рекордного подорожания топлива. Протестуют Лондон, Глазго и Белфаст. В руках транспаранты с призывом не оплачивать счета за электроэнергию.