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Более 100 тысяч британцев призывают не оплачивать счета за электроэнергию

Протест выходного дня. Более 100 тысяч британцев вышли на демонстрации против увеличения стоимости жизни и рекордного подорожания топлива. Протестуют Лондон, Глазго и Белфаст. В руках транспаранты с призывом не оплачивать счета за электроэнергию.

Протестующие блокируют магистрали. А железнодорожники и почтальоны объявили новую массовую забастовку. Британцы любыми методами пытаются убедить правительство снизить цены на электроэнергию до наступления зимы.

Фото: pixabay.com

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