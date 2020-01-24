Более 120 тысяч пачек сигарет обнаружили на литовской границе в двух грузовиках

Они приехали в пункт пропуска "Райгардас" с разницей в несколько минут. За рулем были белорусы. Первый водитель заверил, что запрещенных товаров не везет. Однако внимание привлекла визуальная разница размеров грузового отсека снаружи и внутри. Оказалось, в прицепе оборудован тайник для сигарет. Аналогичное хранилище обнаружили и во втором грузовике. Общая стоимость контрабанды - свыше 420 тысяч евро. Идет расследование.