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Более 120 тысяч пачек сигарет обнаружили на литовской границе в двух грузовиках
Они приехали в пункт пропуска "Райгардас" с разницей в несколько минут. За рулем были белорусы. Первый водитель заверил, что запрещенных товаров не везет. Однако внимание привлекла визуальная разница размеров грузового отсека снаружи и внутри. Оказалось, в прицепе оборудован тайник для сигарет. Аналогичное хранилище обнаружили и во втором грузовике. Общая стоимость контрабанды - свыше 420 тысяч евро. Идет расследование.
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