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Более 130 млн человек заразились COVID-19 с начала пандемии

Украина третий день подряд бьет собственные антирекорды по заражениям и смертям

За последние сутки более 20 тысяч украинцев заразились коронавирусной инфекцией, скончался 441 человек. В больницах многих регионов закончились свободные койки. По сообщениям заместителя мэра Киева Владимира Бондаренко, кровати с капельницами стоят уже и в коридорах.

В Киеве на фоне роста заболеваемости коронавирусом с 5 апреля вводят карантин

Рекордный суточный прирост случаев заражения в Турции и Чили

Рекордный суточный прирост случаев заражения зафиксировал и Минздрав Турции - более 42 тысяч. Аналогичная "рекордная" ситуация в Чили. Там за 24 часа - 8 тысяч 112 заболевших человек.

Более 50 городов Турции вновь уходят на карантин

ЕС вынуждает Чехию закупить российскую вакцину

Непростая ситуация и в Чехии. Затягивание властями ЕС регистрации российской вакцины "Спутник V" вынуждает правительство страны начать переговоры с Россией о закупке препарата. Об этом заявил премьер-министр Чехии. Он также напомнил, что планы закупить "Спутник V" рассматривают власти Австрии, а Словакия уже заказала 2 млн доз препарата.

Чехия стала лидером в ЕС по числу смертей от COVID-19

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