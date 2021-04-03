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Более 130 млн человек заразились COVID-19 с начала пандемии
Украина третий день подряд бьет собственные антирекорды по заражениям и смертям
За последние сутки более 20 тысяч украинцев заразились коронавирусной инфекцией, скончался 441 человек. В больницах многих регионов закончились свободные койки. По сообщениям заместителя мэра Киева Владимира Бондаренко, кровати с капельницами стоят уже и в коридорах.
Рекордный суточный прирост случаев заражения в Турции и Чили
Рекордный суточный прирост случаев заражения зафиксировал и Минздрав Турции - более 42 тысяч. Аналогичная "рекордная" ситуация в Чили. Там за 24 часа - 8 тысяч 112 заболевших человек.
ЕС вынуждает Чехию закупить российскую вакцину
Непростая ситуация и в Чехии. Затягивание властями ЕС регистрации российской вакцины "Спутник V" вынуждает правительство страны начать переговоры с Россией о закупке препарата. Об этом заявил премьер-министр Чехии. Он также напомнил, что планы закупить "Спутник V" рассматривают власти Австрии, а Словакия уже заказала 2 млн доз препарата.
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