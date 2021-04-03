Более 130 млн человек заразились COVID-19 с начала пандемии

Украина третий день подряд бьет собственные антирекорды по заражениям и смертям

За последние сутки более 20 тысяч украинцев заразились коронавирусной инфекцией, скончался 441 человек. В больницах многих регионов закончились свободные койки. По сообщениям заместителя мэра Киева Владимира Бондаренко, кровати с капельницами стоят уже и в коридорах.

Рекордный суточный прирост случаев заражения в Турции и Чили

Рекордный суточный прирост случаев заражения зафиксировал и Минздрав Турции - более 42 тысяч. Аналогичная "рекордная" ситуация в Чили. Там за 24 часа - 8 тысяч 112 заболевших человек.

ЕС вынуждает Чехию закупить российскую вакцину