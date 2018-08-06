Более 130 повторных толчков зафиксировано на индонезийских островах Ломбок и Бали после разрушительного землетрясения. 7-балльные колебания сравняли с землей целые поселки, обратив в руины жилые дома и древние храмы. Жертв свыше 140, пострадавших несколько сотен. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате сильных землетрясений. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой болью и печалью восприняли известия об этой трагедии. Наших соотечественников среди них нет: белорусское посольство отслеживает ситуацию. Поисково-спасательная операция продолжается. Тяжелой техники не хватает, спасатели разбирают завалы вручную. По словам очевидцев, во время разгула стихии началась паника.