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Более 130 повторных толчков зафиксировано на индонезийских островах Ломбок и Бали
Более 130 повторных толчков зафиксировано на индонезийских островах Ломбок и Бали после разрушительного землетрясения. 7-балльные колебания сравняли с землей целые поселки, обратив в руины жилые дома и древние храмы. Жертв свыше 140, пострадавших несколько сотен. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате сильных землетрясений. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой болью и печалью восприняли известия об этой трагедии. Наших соотечественников среди них нет: белорусское посольство отслеживает ситуацию. Поисково-спасательная операция продолжается. Тяжелой техники не хватает, спасатели разбирают завалы вручную. По словам очевидцев, во время разгула стихии началась паника.
Из опасных районов эвакуировано свыше 10 тысяч человек, 1200 из них туристы.
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