Более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана в Канаде

Более 130 тысяч человек в воскресенье остаются без электричества в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик на востоке Канады из-за обрушившегося на страну урагана "Ли", следует из данных порталаpoweroutage.ca, предоставляющего информацию о перебоях в электроснабжении на территории Канады. Об этом пишет РИА Новости.

