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Более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана в Канаде
Более 130 тысяч человек в воскресенье остаются без электричества в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик на востоке Канады из-за обрушившегося на страну урагана "Ли", следует из данных порталаpoweroutage.ca, предоставляющего информацию о перебоях в электроснабжении на территории Канады. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщал, что ураган "Ли" в субботу обрушился на провинцию Новая Шотландия. Метеорологи предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.
По данным портала, в Новой Шотландии без электроснабжения остаются порядка 119,6 тысячи потребителей, в Нью-Брансуике - более 12,6 тысячи.
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