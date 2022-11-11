Более 150 тыс. британцев не получили медпомощь своевременно

В Великобритании помимо энергокризиса наблюдается кадровый в системе здравоохранения. Более 150 тысяч местных жителей в октябре своевременно не получили необходимую медпомощь - информирует Sky News. Это рекордное количество британцев с 2007 года, когда в Соединенном Королевстве начали фиксировать соответствующие показатели. Около 30 процентов от общего числа пациентов были вынуждены ждать оказания помощи дольше, чем обычно.