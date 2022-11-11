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Более 150 тыс. британцев не получили медпомощь своевременно

В Великобритании помимо энергокризиса наблюдается кадровый в системе здравоохранения. Более 150 тысяч местных жителей в октябре своевременно не получили необходимую медпомощь - информирует Sky News. Это рекордное количество британцев с 2007 года, когда в Соединенном Королевстве начали фиксировать соответствующие показатели. Около 30 процентов от общего числа пациентов были вынуждены ждать оказания помощи дольше, чем обычно.

Эксперты отмечают - кризис в системе здравоохранения вызван в первую очередь низким уровнем оплаты труда. Так, зарплаты медсестер в стране за последние 12 лет в реальном выражении уменьшились на 20 процентов.

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