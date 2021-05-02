Более 152 с половиной миллионов человек в мире заразились СOVID-19 с начала пандемии

Индия продолжает обновлять собственные рекорды: за сутки здесь от коронавируса скончались 3 тысячи 689 человек. В стране сохраняется острая нехватка кислорода и мест в больницах. Погибших кремируют прямо на улицах.

Австралия вводит запрет на въезд для граждан, которые посещали Индию

Австралия с завтрашнего дня вводит запрет на въезд в страну для граждан, которые в течение последних двух недель посещали Индию. В случае нарушения ограничений заплатить придется от 25 до 50 тысяч долларов. Предусмотрен и уголовный срок до 5 лет тюремного заключения.



В Грузии закроют все кладбища в пасхальные дни



В Грузии в связи с ухудшением эпидситуации власти приняли решение закрыть все кладбища на пасхальные дни с 2 по 4 мая. За нарушение запрета придется заплатить штраф в размере 580 долларов.

В Румынии откроют заведения общепита и концертные залы