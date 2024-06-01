Более 1,7 тыс. человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Более 1,7 тыс. человек признали потерпевшими по уголовному делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на постановление суда в отношении четырех обвиняемых в теракте.

В опубликованном постановлении говорится, что в качестве потерпевших признаны и допрошены более 1,7 тыс. человек, свидетелями выступили 800 человек. При расследовании уголовного дела провели 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, а также назначили более 650 различных судебных экспертиз, пишет БЕЛТА.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по людям, находившимся в здании, и подожгли зрительный зал. В результате 145 человек погибли.