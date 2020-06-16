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Более 1 тыс. человек эвакуировали в Бразилии из-за прорыва дамбы

Более 1 тыс. человек эвакуировали в Бразилии из-за прорыва дамбы

Уточняется, что затопило город Барра-ди-Гуабираба и сельское поселение Саире. Проводится оповещение близлежащих населенных пунктов. Данных о жертвах нет.

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