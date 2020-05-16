Более 20 человек погибли в ДТП в Индии

24 человека погибли в Индии в результате столкновения двух грузовиков, один из которых вез пассажиров. Трудовые мигранты возвращались домой. Стоит отметить - число подобных инцидентов в последнее время резко возросло, так как начался период внутренней миграции сезонных рабочих. Только за минувшую неделю похожих трагических происшествий зафиксировано не менее десятка. И везде - с многочисленными человеческими жертвами.



