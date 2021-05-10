

Решение об открытии монумента Неизвестному Солдату в Москве было принято в 1965 году. Памятник непременно должен был появиться к 25-й годовщине битвы под Москвой. Тогда, в декабре 1941-го, Красная армия одержала первую в истории Второй мировой войны сокрушительную победу над врагом. Поэтому в 1966 году из братской могилы у железнодорожной станции Крюково (именно там шли ожесточенные бои) извлекли останки одного из погибших солдат. Гроб с прахом установили на оружейный лафет и торжественно провезли прямо до Кремля. В Александровском саду его встречал маршал Рокоссовский, который командовал 16-й армией в битве за Москву.



Более 50 лет у Могилы Неизвестного Солдата горит Вечный огонь. Технология уникальна. Газ в стволе сжигают не полностью, за счет этого огонь виден в любую погоду, даже в самый солнечный день, а погасить его не может ни сильный ливень, не снегопад, ни ураганный ветер.



Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы (Москва, Россия):

В Москву для зажжения огня был доставлен памятный огонь с Марсового поля из Ленинграда, который в столицу привезли на БТР в сопровождении специального кортежа. И на этот кортеж выходили посмотреть все жители Советского Союза - от Ленинграда до Москвы. Его 6 мая 1967 года Брежнев зажег в Александровском саду.

В Александровском саду вдоль Кремлевской стены находятся 13 тумб. На каждой - название городов-героев и чеканное изображение медали "Золотая звезда". Это высшая награда, которую получал город за свою роль в победе над фашизмом. Так, Брестская крепость удостоена такого звания за оборону, смелость и мужество. А Минск - за героизм жителей города во время Великой Отечественной войны.

