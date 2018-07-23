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Более 20 населенных пунктов пострадали из-за сильных ливней в Румынии

Мощный ветер валил деревья. На дорогах - сломанные ветки. Стихия привела и к повреждению десятков авто, улицы были затоплены, а люди передвигались практически вплавь. Такая погода продлится в стране до среды.

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