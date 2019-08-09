Из-за мощных проливных дождей более 20 тысяч жителей Индии эвакуировали на юге страны в штате Керала. Среди погибших 17 человек. Местные власти просят помощи в эвакуации у военных. На территории штата открыты 3 сотни лагерей временного проживания. В нескольких округах действует максимальный - красный - уровень опасности. Наводнения и дожди провоцируют сход оползней. Накануне был сметен целый район домов работников чайных плантаций. Около 200 человек получили ранения. Есть жертвы. Ливни в стране идут с конца июня. Нынешний муссон самый разрушительный за последние 10 лет.