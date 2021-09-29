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Более 20 заключенных погибли при перестрелке в тюрьме Эквадора
В Эквадоре 24 человека погибли во время беспорядков в тюрьме. ЧП произошло в городе Гуякиль на западе страны. Причиной насилия стал конфликт между бандами заключенных - началась перестрелка, раздались взрывы, в ход пошли и ножи. Пострадавших около полусотни. Такие случаи в стране не редкость. Напомним, в феврале по тюрьмам Эквадора прокатилась волна бунтов, погибло около 80 человек. А в июле после нескольких эпизодов насилия более 100 заключенных были убиты.
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