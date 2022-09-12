3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Более 213 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла - из украинских портов выйдет еще шесть судов
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще шести судов, которые вывезут в общей сложности 213 243 тонны продовольствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информациюСКЦ.
Из Одессы выйдет сухогруз Super Saka, который доставит в Испанию 29 тыс. тонн пшеницы и 21 тыс. тонн кукурузы. Также из Одессы выйдут Fanaria с грузом 18 тыс. тонн пшеницы для Испании и Propus с 8,5 тыс. тонн кукурузы для Турции. Из Черноморска выйдет в Турцию судно Greifswald, которое доставит 492 тонны кукурузы. Из порта Южный выйдут сухогрузы Captain Dimitrios, Yasa Team и Ata Ocean. Первый доставит в Испанию 65 тыс. тонн кукурузы, второй - в Израиль также 65 тыс. тонн кукурузы, третий - 6,3 тыс. тонн подсолнечного масла в Турцию.
Всего по состоянию на 12 сентября с Украины вывезено 2 721 168 тонн продовольствия. Выполнено 122 вывозных рейса.
Фото для иллюстрации: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов