Более 213 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла - из украинских портов выйдет еще шесть судов

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще шести судов, которые вывезут в общей сложности 213 243 тонны продовольствия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информациюСКЦ.

Из Одессы выйдет сухогруз Super Saka, который доставит в Испанию 29 тыс. тонн пшеницы и 21 тыс. тонн кукурузы. Также из Одессы выйдут Fanaria с грузом 18 тыс. тонн пшеницы для Испании и Propus с 8,5 тыс. тонн кукурузы для Турции. Из Черноморска выйдет в Турцию судно Greifswald, которое доставит 492 тонны кукурузы. Из порта Южный выйдут сухогрузы Captain Dimitrios, Yasa Team и Ata Ocean. Первый доставит в Испанию 65 тыс. тонн кукурузы, второй - в Израиль также 65 тыс. тонн кукурузы, третий - 6,3 тыс. тонн подсолнечного масла в Турцию.