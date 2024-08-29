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Более 22 тыс. человек, около 150 т спелых овощей и VIP-билеты по 500 долларов - в Испании прошел ежегодный фестиваль битвы томатов
В испанском Буньоле прошел ежегодный фестиваль битвы томатов La Tomatina. На главную площадь города покидать друг в друга помидоры приехали свыше 22 тыс. человек со всего мира - это рекорд.
В этом году на празднике использовали около 150 т спелых овощей, как утверждается, уже непригодных для еды. Причем, в продаже были даже VIP-билеты по 500 долларов - за эти деньги можно было бросаться помидорами прямо с грузовиков.
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