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Более 22 тыс. жителей Риги в преддверии зимы остались без отопления
Более 22 тысяч жителей Риги в преддверии зимы остались без тепла. Из-за долгов не подключено отопление в 531 жилом доме, находящемся в управлении компании RNP. Об этом сообщил сам председатель правления предприятия Роналдс Нейманис. При этом в холоде вынуждены жить даже те граждане, которые своевременно оплатили счета. Глава компании отметил:в должниках лишь 1700 квартир и сумма долгов незначительна. Однако из-за несвоевременной оплаты соседей жилые дома страдают целиком. В то же время общий портфель старых долгов RNP составляет 40 млн евро.
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