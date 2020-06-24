ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Более 300 темнокожих актеров требуют от Голливуда отказаться от всех форм проявления расизма

Более 300 темнокожих актеров требуют от Голливуда отказаться от всех форм проявления расизма

В своем письме представители киноиндустрии призывают Голливуд отказаться от культа превосходства белых и больше поддерживать талантливых темнокожих актеров. А также способствовать их карьерному росту и повышению заработной платы. Обращение, опубликованное в журнале Variety, подписали основатели общественно-политического движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") Октавия Спенсер, Виола Дэвис, Тесса Томпсон, Кендрик Сэмпсон, Чедвик Боузман, Данай Гурира, Идрис Эльба и многие другие.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все