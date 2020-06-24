Более 300 темнокожих актеров требуют от Голливуда отказаться от всех форм проявления расизма

В своем письме представители киноиндустрии призывают Голливуд отказаться от культа превосходства белых и больше поддерживать талантливых темнокожих актеров. А также способствовать их карьерному росту и повышению заработной платы. Обращение, опубликованное в журнале Variety, подписали основатели общественно-политического движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") Октавия Спенсер, Виола Дэвис, Тесса Томпсон, Кендрик Сэмпсон, Чедвик Боузман, Данай Гурира, Идрис Эльба и многие другие.



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