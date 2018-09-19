Более 30 человек отравились химикатами в гостинице Сиднея

В Сиднее более 30 человек пострадали от отравления химикатами в центральном четырехзвездочном отеле. 8 человек госпитализированы. Остальным медики оказали помощь на месте. Сообщается, что в гостинице проходили строительные работы. Произошла утечка токсичных веществ, которые попали в вентиляцию, а оттуда в номера.