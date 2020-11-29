3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Более 30 полицейских пострадали во время беспорядков во Франции
Масштабная акция, которая по некоторым данным накануне собрала около 130 тысяч человек по всей стране, прошла против так называемого закона о глобальной безопасности. За него на этой неделе проголосовала нижняя палата парламента. Только во французской столице на улицы вышли порядка 46 тысяч протестующих. Шествие сначала было мирным, но вскоре особо агрессивные его участники начали поджигать киоски и автомобили, бросать в полицейских бутылки и брусчатку.
Люди также устанавливали баррикады. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, водометы и арестовала десятки человек. Протестующие активно использовали фаеры, вследствие чего на улицах начались пожары. Напомним, закон, который вызвал такое массовое недовольство, предполагает запрет на съемку полицейских при исполнении.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе