Более 31 млн вакцин от коронавируса на сумму $272 млн испортилось на Филиппинах

Более 31 млн прививок от COVID-19 на общую сумму $272 млн (15,6 млрд песо) испортилось на Филиппинах, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

По словам представителя ведомства Марии Розарио Вергейр, примерно у 24 млн доз истекли сроки годности, оставшиеся 7 млн доз пришли в негодность из-за скачков температуры. "Из 31 млн дозпочти 70 % были закуплены частным сектором и местными органами власти", - пояснила она в интервью телеканалу TeleRadyo.

Мария Розарио Вергейр отметила, что у более ранних версий прививок от коронавируса срок годности составлял всего 6 месяцев с даты производства.