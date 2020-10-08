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Более 36 миллионов человек в мире заразились COVID-19

Свыше миллиона погибли. Практически каждый день с конца сентября показатели прироста составляют свыше 300 тысяч случаев. Первое место по числу заболевших все еще удерживают США - более 7 с половиной миллионов. В Европе лидер - Великобритания.

Тем временем в Израиле продолжаются протесты против ограничительных мер. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Нетаньяху. Они среди прочего недовольны мерами правительства по нераспространению коронавируса. Люди шумят на улицах уже которую ночь.

А власти Бельгии вводят новые ограничения в связи с новыми вспышками заболевания. В стране полностью прекращается работа баров и кафе минимум на месяц. Жители уже назвали такие действия непоследовательными и непонятными. Также с завтрашнего дня жителям Бельгии придется сократить круг ближнего общения до трех человек.

Ну а пока запрет в силу не вступил, тысячи человек собрались в Брюсселе у здания европарламента после акции, посвященной проблеме Нагорного Карабаха. Люди недовольны политикой ЕС в отношении закавказского региона. Протестующие разошлись настолько, что полиции пришлось использовать водометы и слезоточивый газ.

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