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Более 37,6 тыс. человек погибли в секторе Газа с 7 октября 2023 года
По меньшей мере 37 626 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа с 7 октября прошлого года, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Министерства здравоохранения анклава.
В ведомстве добавили, что еще 86 098 человек получили ранения.
Al Jazeera указывает, что почти половина погибших - дети. Кроме того, по данным организации Save the Children, до 21 тыс. детей числятся пропавшими без вести.
Ранее агентство ООН по делам палестинских беженцев и организации работ (БАПОР) заявило, что более 50 тыс. детей в секторе Газа нуждаются в немедленной медицинской помощи из-за острого недоедания. На данный момент известно о 31 ребенке, умершем из-за недоедания на фоне израильских ограничений на поставки помощи.
В то же время число погибших в Израиле в результате нападений радикального палестинского движения ХАМАС составляет 1139 человек, при этом десятки людей все еще находятся в плену в секторе Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась с 7 октября 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля с захватом заложников. В ответ на произошедшее Израиль начал наносить удары по анклаву и объявил о полной блокаде Газы.
Фото: Агентства Анадолу
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