Более 37,6 тыс. человек погибли в секторе Газа с 7 октября 2023 года

По меньшей мере 37 626 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа с 7 октября прошлого года, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Министерства здравоохранения анклава.

В ведомстве добавили, что еще 86 098 человек получили ранения.

Al Jazeera указывает, что почти половина погибших - дети. Кроме того, по данным организации Save the Children, до 21 тыс. детей числятся пропавшими без вести.

Ранее агентство ООН по делам палестинских беженцев и организации работ (БАПОР) заявило, что более 50 тыс. детей в секторе Газа нуждаются в немедленной медицинской помощи из-за острого недоедания. На данный момент известно о 31 ребенке, умершем из-за недоедания на фоне израильских ограничений на поставки помощи.

В то же время число погибших в Израиле в результате нападений радикального палестинского движения ХАМАС составляет 1139 человек, при этом десятки людей все еще находятся в плену в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась с 7 октября 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля с захватом заложников. В ответ на произошедшее Израиль начал наносить удары по анклаву и объявил о полной блокаде Газы.