Более 3 миллионов человек в США остались без электричества

Досталось не только США. Их соседка - Канада - проходит испытание аномальными морозами. В некоторых районах температура упала до минус 55 градусов. За сутки выпадает 30 сантиметров осадков. Коммунальные службы не справляются. Во многих провинциях закрыты школы, не ходит транспорт и не работают общественные места. И дело здесь даже не в боязни замерзнуть. Просто добраться до нужного места не выйдет чисто физически.