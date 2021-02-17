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Более 3 миллионов человек в США остались без электричества

В Канаде -55°C

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Досталось не только США. Их соседка - Канада - проходит испытание аномальными морозами. В некоторых районах температура упала до минус 55 градусов. За сутки выпадает 30 сантиметров осадков. Коммунальные службы не справляются. Во многих провинциях закрыты школы, не ходит транспорт и не работают общественные места. И дело здесь даже не в боязни замерзнуть. Просто добраться до нужного места не выйдет чисто физически.

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