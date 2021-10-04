Более 3 тысяч баррелей нефти вылилось в Тихий океан

На юге Калифорнии крупная утечка нефти - более 3 тысяч баррелей вылилось в Тихий океан. Техногенный инцидент произошел из-за аварии на нефтяной вышке в районе округа Ориндж на юге штата. Нефтяное пятно стало прибиваться к берегу, выбрасывая на песок мертвых рыб и птиц. Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специалистов для расследования произошедшего. В Конгрессе уже призвали президента Байдена объявить о крупном бедствии в регионе. В целях предосторожности власти отменили запланированное авиашоу, местным жителям предписано избегать зоны ЧП.