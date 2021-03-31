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Более 3 тысяч жителей Мозамбика ищут убежища

Более 3 тысяч жителей Мозамбика ищут убежища после захвата города Пальмы на севере страны. В результате столкновений там погибло несколько десятков человек. Многие местные жители до сих пор скрываются в лесах. Военные пытаются отбить город. Сейчас в ЕС обсуждается возможность отправки в страну миссии для подготовки местных военных и логистической поддержки. Португалия уже заявила, что направит в Мозамбик около 60 военнослужащих для тренировки местного спецназа.

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