Более 3 тысяч жителей Мозамбика ищут убежища после захвата города Пальмы на севере страны. В результате столкновений там погибло несколько десятков человек. Многие местные жители до сих пор скрываются в лесах. Военные пытаются отбить город. Сейчас в ЕС обсуждается возможность отправки в страну миссии для подготовки местных военных и логистической поддержки. Португалия уже заявила, что направит в Мозамбик около 60 военнослужащих для тренировки местного спецназа.