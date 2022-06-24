ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Более 400 африканских беженцев штурмовали испанскую границу в поисках лучшей жизни

Не дожидаясь урезанных пайков, люди буквально рвутся к лучшей жизни. Более 400 беженцев пытались прорвать испанскую границу возле города Мелилья. Этот пятачок африканской земли отделен от королевства морем, а от Марокко отгорожен забором. Толпа молодых людей ворвалась на испанский КПП, разграбила его и попыталась пробиться дальше, но была остановлена полицией.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все