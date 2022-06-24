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Более 400 африканских беженцев штурмовали испанскую границу в поисках лучшей жизни
Не дожидаясь урезанных пайков, люди буквально рвутся к лучшей жизни. Более 400 беженцев пытались прорвать испанскую границу возле города Мелилья. Этот пятачок африканской земли отделен от королевства морем, а от Марокко отгорожен забором. Толпа молодых людей ворвалась на испанский КПП, разграбила его и попыталась пробиться дальше, но была остановлена полицией.
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