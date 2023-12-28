Более 40 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Либерии

Более 40 человек погибли, среди них беременная женщина, во время взрыва бензовоза в центральной Либерии, сообщает BBC со ссылкой на главного врача страны Фрэнсис Катех.

Доктор Катех сообщил, что более 83 человек были госпитализированы с травмами. Пациенты с более серьезными травмами были перевезены в столичные больницы для лечения, пишет БЕЛТА.

Автомобиль перевернулся на дороге в 130 км от столицы Либерии - Монровии.