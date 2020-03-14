Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В Турции в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Аксарай - Адана пострадали более 40 человек. Авария произошла рано утром. По предварительным данным, водитель автобуса допустил столкновение с грузовиком, после чего съехал с дороги. На месте ЧП работают полицейские и медики. Водитель автобуса задержан. Гражданство пострадавших уточняется.



