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Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В Турции в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Аксарай - Адана пострадали более 40 человек. Авария произошла рано утром. По предварительным данным, водитель автобуса допустил столкновение с грузовиком, после чего съехал с дороги. На месте ЧП работают полицейские и медики. Водитель автобуса задержан. Гражданство пострадавших уточняется.

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