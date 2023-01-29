Более 40 человек заживо сгорели в результате ДТП с автобусом в Пакистане

По меньшей мере 41 человек погиб в воскресенье, 29 января,в результате аварии с автобусом в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает ТАСС. Об этом пишет газетаDawn.

По ее данным, автобус, который двигался из Кветты в Карачи, врезался на трассе в опору моста, съехал в кювет и загорелся. В общей сложности в салоне автобуса на момент аварии находилось 48 человек. Тех, кому удалось выбраться из автобуса после крушения, доставили в медицинские учреждения.