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Более 40 штатов США подали в суд на "Фейсбук"
Более 40 американских штатов подали в суд на "Фейсбук". Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства США. Истцы утверждают, что компания доминировала в соцсетях путем незаконного приобретения конкурентов. Например, "Фейсбук" выкупил таких гигантов, как "Инстаграм" и мессенджер "Ватсап".
Свобода слова по-американски
Тем временем видеохостинг "Ютуб" будет удалять любые видеоролики, где утверждается о фальсификации выборов в Штатах. Как сообщили в компании, с сентября они уже удалили более восьми тысяч каналов и тысячи видеопубликаций, распространяющих "недостоверную информацию о прошедших выборах". Между тем уже 17 штатов США подали в Верховный суд документ в поддержку иска Техаса о пересмотре итогов американских выборов.
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