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Более 43 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии

Согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, умерли более 1015 000 заразившихся. Эпицентр вспышки инфекции переместился из Америки в Европу. Там настроения близки к реальной панике, а ограничительные меры все жестче. И все отчаяннее реагируют на них рядовые граждане. Понять их можно - дети не ходят в школу, взрослые на время лишились работы и зарплаты. Что будет с нами завтра, спрашивают европейцы и выходят на улицы.

COVID-19: жесткие ограничения - жесткое реагирование


Ситуация в COVID ухудшается как в Западной, так и в Восточной Европе. Максимумы по числу заразившихся в сутки обновили Испания и Италия - более 21 000 новых пациентов. В Великобритании - более 20 000. А Франция даже вошла в первую пятерку стран мира по этому тревожному показателю.

Растерявшись, правительства идут на крайние меры - вводят комендантский час, закрывают школы, магазины, публичные заведения. Людей лишают не только привычной жизни, но и заработка. Они, игнорируя карантинные требования, выходят на марши протеста. А чем на западе заканчивается любая несанкционированная акция - известно.

Тысячи протестующих вышли на улицы городов Германии. Вот что творилось на берлинской площади Александрплатц - при том, что в стране запрещено собираться группами более пяти. Полицейские бесцеремонно задерживали нарушителей общественного порядка.

Несмотря на отчаянные меры властей, в Чехии и Польше заболеваемость по сравнению с весенней вспышкой выросла на два порядка. В Чехии локдаун за нарушение масочного режима - штраф 400 евро.

А польские власти с субботы закрыли все заведения общепита. Пенсионеров старше 70 лет просят оставаться дома, а подросткам до 16 лет запретили выходить на улицу без взрослых. Руководство страны не исключает введения полного карантина и закрытия границ. Потому так жестко разгоняли демонстрантов в Варшаве. Полиция задержала свыше 270 человек.

Комендантский час грозит финансовым локдауном

В Испании действует комендантский час. Более 80 % пабов и ресторанов Мадрида закроют еще до Рождества. По оценкам специалистов, сфера отдыха и развлечений страны потеряет 1 миллиард 600 миллионов евро. 6 тысяч сотрудников отрасли - в заложниках кредитов, которые возвращать все равно придется, а какой ценой - неизвестно.

По этой же причине который день бунтуют рестораторы и владельцы магазинов в Италии. Говорят, мирная акция в Риме переросла в столкновения после присоединения к ней неофашистов. Но полиция разбирать не стала: в ход пошли слезоточивый газ и законные в случае нападения на стражей порядка силовые методы.

Выходит, по второму кругу запереть европейцев в домах не удается. Ведь они уже испытали на себе первую волну локдаунов. Та порождает волну неуверенности в завтрашнем дне, а она огненной лавой паники выплескивается в уличные беспорядки.

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