Более 4 тыс. погибших, новые толчки, пожар в порту - последствия землетрясения в Турции и Сирии

В Турции и Сирии вторые сутки продолжаются поисково-спасательные операции, в них принимают участие тысячи человек. В зоне бедствия работают сотрудники ООН, Красного Креста, а также волонтеры. Ряд стран направили в регион своих спасателей и врачей. Сейсмологи фиксируют новые подземные толчки. 7 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение. БелТА собрала основную информацию о произошедших землетрясениях и их последствиях.

Самое мощное землетрясение с 1939 года. Что произошло?

Жертвами стихийного бедствия в Турции стали более 3,5 тыс. человек, число получивших ранения превысило 22 тыс. Более 8 тыс. человек спасены из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ, которые продолжаются уже вторые сутки.

Разрушительный удар пришелся и на соседнюю Сирию. По информации сирийского Минздрава, жертвами стихии стали 812 человек, более 1,4 тыс. пострадали. Между тем Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что число жертв стихии превысило 1,5 тыс., еще 3,5 тыс. человек пострадали. Сотни людей остаются под завалами в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. Спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды. Местные власти называют сложившуюся в стране ситуацию гуманитарной катастрофой.

6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений, максимальная магнитуда которых достигала 7,8 балла. К настоящему времени сейсмологи зафиксировали около трехсот повторных подземных толчков. 7 февраля в центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,6.

Вчерашнее землетрясение ощущалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение крупнейшим стихийным бедствием в республике с 1939 года. Тогда землетрясение унесло жизни 17,5 тыс. человек.

"Нас потрясло крупнейшее бедствие со времен Эрзинджанского землетрясения 1939 года", - заявил Эрдоган.

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Сейсмическая активность ощущалась также на территории Кипра, Израиля, Ливана, Ирака, Абхазии, Армении, Грузии, а также России. Подземные толчки были зафиксированы даже в Гренландии.

Пугающие кадры. Что известно о разрушениях

Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней, продолжают поступать из зоны бедствия. На фото и видео с места событий можно увидеть целые районы, превратившиеся в руины, падающие на глазах многоэтажки, спасателей, которые пытаются достать людей из-под обломков, а также кричащих от горя людей.

В Турции наибольший ущерб нанесен провинциям Адана, Газиантеп, Диярбакыре, Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурф. Здесь рухнуло более пяти тысяч зданий, в том числе многоэтажные дома, административные строения и больницы. Губернатор провинции Кахраманмараш, где располагались эпицентры землетрясений, охарактеризовал ситуацию как очень тяжелую.

В Сирии значительные разрушения пришлись на Алеппо, Идлиб, Латакию и Хаму. Порядка двух тысяч домов в городе Алеппо находятся под угрозой обрушения.

Власти назвали ситуацию гуманитарной катастрофой и обратились к странам - членам ООН с просьбой протянуть руку помощи.

Поступает информация из города Искендерун на юге Турции. Здесь со вчерашнего дня продолжается крупный пожар в порту. Из центра склада поднимается дым, виден огонь, периодически происходят взрывы. Площадь возгорания на данный момент может составлять несколько сотен квадратных метров. Работа порта приостановлена. По некоторым данным, в морской гавани Искендеруна стояло около 50 судов.

6 февраля также сообщалось, что после землетрясения в провинции Хатай на юго-востоке Турции произошел взрыв на газопроводе. Затем последовал крупный пожар. В связи с инцидентом была приостановлена подача газа в некоторые регионы. Между тем турецкое Агентство Анадолу информирует, что после подземных толчков в ряде районов - на предприятиях и в офисах - возникли пожары. К работам по тушению огня были привлечены пожарные расчеты.

Стихия повредила исторические объекты. Так, в Сирии появились трещины в стенах цитадели Алеппо, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Турции разрушена крепость в городе Газиантеп - объект культурного наследия страны, первые упоминания о котором относятся к II-III векам.

Какие меры предпринимают власти

В Турции накануне объявили самый высокий, четвертый уровень тревоги. Власти страны обратились за международной помощью. Ситуацию на контроле держит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

На юго-востоке Турции проводятся поисково-спасательные операции, в них участвуют более 53 тыс. человек, задействованы транспортные самолеты.

Жители многих провинций Турции выстроились в длинные очереди для сдачи крови пострадавшим.

В Сирии реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения страны. В Алеппо, Латакию и Хаму направились бригады врачей из других районов, также налажена транспортировка необходимых лекарственных препаратов.

Ранее Министерство обороны Сирии сообщило, что для ликвидации последствий землетрясения, а также помощи пострадавшим будет привлечена армия.

Президент Сирии Башар Асад провел совещание с министрами по поводу ущерба, причиненного стихией, а также необходимых мер, которые будут приняты властями в этой связи.





Кто предложил помощь

Помощь Турции и Сирии предложили свыше 45 стран мира, Евросоюз и НАТО. Об отправке своих спасателей в зону бедствия объявили власти Беларуси, России, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландов, Австрии, Чехии, Грузии, Японии, Алжира, Мексики и других стран.

Сотрудники ООН, как заявил генсек организации Антониу Гутерриш, уже работают на месте трагедии. Гутерриш выразил надежду, что международное сообщество также придет на помощь пострадавшим. "Мы рассчитываем на международное сообщество в оказании помощи тысячам пострадавших семей, многие из которых уже остро нуждались в гуманитарной помощи в районах, где доступ затруднен", - заявил генеральный секретарь.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца призвала мировое сообщество выделить помощь в размере около $75,6 млн пострадавшему населению Турции и Сирии.

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировкой в Сирии Андрею Сердюкову оказать помощь местным властям, сообщает ТАСС. В настоящее время развернуто шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи пострадавшим. Продуктовые наборы и предметы первой необходимости российские миротворцы раздают в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша. К разбору завалов и поиску пострадавших приступили 10 отрядов из числа военнослужащих. Помощь окажут свыше 300 российских военнослужащих и 30 единиц военной и спецтехники.

Два самолета Ил-76 и Ан-148 со спасателями МЧС России прибыли в турецкую провинцию Кахраманмараш для участия в ликвидации последствий землетрясения. Прибыли более 100 спасателей и врачей, девять единиц специальной техники. Также в состав группировки входит аэромобильный госпиталь МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Чем поможет Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 февраля поручил направить в Турцию аварийно-спасательный отряд МЧС, аттестованный по международным стандартам ООН, в составе 64 специалистов с техникой и снаряжением, предназначенными для проведения аварийных и поисково-спасательных работ.

Поручено также проработать вопрос направления в Сирию груза с гуманитарной помощью.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафа Озджан выразил признательность народу Беларуси за солидарность в это сложное для его страны время. "Нам известно, что белорусская сторона готовится оказать содействие, ведется работа по отправке команды, которая поможет минимизировать последствия катастрофы. Я выражаю признательность народу Беларуси за солидарность в это сложное время. Ваше присутствие по-своему облегчает наше страдание. Беларусь для нас настоящий друг, присутствие которого помогает переживать все эти тяготы", - сказал Мустафа Озджан.

Между тем посольство Беларуси в Турции продолжает отслеживать ситуацию по наличию белорусов среди пострадавших в результате землетрясений. "Установлены два случая, когда белорусы в Турции не выходят на связь. Посольство поддерживает постоянный контакт с их родственниками в Беларуси, уточняет информацию в компетентных органах Турции", - рассказали в посольстве.

Что говорят ученые о причинах и последствиях землетрясения

Серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома. Об этом рассказал в интервью "Известиям" заведующий лабораторией сейсмической опасности российского Института физики Земли Алексей Завьялов.

"Эту серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома. На север он дотягивается до Греции, а на восток - до Гималаев. На Северо-Анатолийском разломе в XX веке произошло несколько сильных землетрясений. Последнее из них - Измитское - было в 1999 году. Тогда число жертв превысило 17 тыс. человек. А вот на Восточно-Анатолийском разломе за 100 с лишним лет не было сильных землетрясений. Умеренные были, так как это активный разлом, он живет", - рассказал сейсмолог.

Он отметил, что это первое мощное сейсмическое событие в данном регионе, поэтому оно стало неожиданным. "Сейсмическую опасность явно недооценили, в результате проектировали и строили дома под более низкий уровень сейсмического воздействия, что и стало причиной достаточно масштабных разрушений. Здания не выдержали толчков такой мощности", - сказал Завьялов.

Ученые пытаются спрогнозировать, как будут развиваться события в эпицентре землетрясения в ближайшие дни и недели.

Замдиректора Института физики Земли Рубен Татевосян считает, что сейсмическая активность в Северо-Анатолийском разломе будет продолжаться еще несколько недель, однако вероятность повторного появления столь же сильных толчков пока остается очень низкой. "Это далеко не самые мощные землетрясения, которые возникали на территории Евразии и других континентов, есть и гораздо более катастрофические события. Тем не менее, если говорить только о Северном Анатолийском районе, то похоже на то, что их сила является максимальной или близкой к этому", - цитирует ученого ТАСС.

Эксперт из Италии Джанлука Валенсизе предупредил о риске подземных толчков в районе Кипра и на востоке Турции.

Между тем директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб рассказал ТАСС, что афтершоки могут продолжаться несколько лет. Он пояснил, что, подобно тому, как в России перемещаются Сибирская и Амурская плиты и между ними возникают зоны трения, так и в Турции смещаются Анатолийская и Аравийская плиты, и последняя давит на первую.

Ученый также сообщил, что спрогнозировать с высокой точностью, когда в краткосрочной перспективе могло произойти сильное землетрясение, было невозможно, специалисты могут делать максимум среднесрочные прогнозы. "Делать краткосрочные прогнозы землетрясений невозможно. О среднесрочных прогнозах еще можно говорить, потому что они основаны на повторяемости землетрясений определенной силы… Долгосрочный прогноз - это когда изучается историческая сейсмичность и можно сделать вывод, что, если в этом районе было землетрясение магнитудой 4,5, значит, оно здесь может быть потенциально через 200 лет, если повторяемость серии землетрясений такая", - сказал ученый.

Землетрясения в Турции привели к геологическому сдвигу. Об этом заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони, сообщают РИА Новости. Как пояснил ученый, подземные толчки в Турции привели к тому, что Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 м в северо-восточном и юго-западном направлениях по отношению к Анатолийской плите. По словам ученого, "это как если бы Турция сдвинулись на юго-запад". При этом общая величина разлома составила 150 км, и все это произошло за несколько десятков секунд.