Более 50 человек стали жертвами наводнений в Турции

В Турции продолжаются поисково-спасательные работы после наводнения. По последним данным, жертв 55. От проливных дождей, которые вызвали подъем рек и сход лавин, пострадали северные причерноморские регионы страны. Стихия обрушивала многоэтажки и уносила авто. Улицы десятков городов и сел укрыты тоннами жидкой грязи. Президент Эрдоган объявил провинции Синоп, Кастамону, Бартын зоной стихийного бедствия - сюда переброшены 5 тысяч спасателей и тысяча единиц спецтехники.

На юге страны, где борются с последними очагами возгорания, разбился российский пожарный самолет Бе-200. Летчики не смогли быстро набрать высоту и врезались в гору. На борту было 5 российских и 3 турецких специалиста - все они погибли.