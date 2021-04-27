Более 50 млн детей остались без плановых прививок

ООН обеспокоена - из-за пандемии коронавируса более 50 миллионов детей на планете остались без прививок от дифтерии, желтой лихорадки и кори. Эксперты отмечают, вакцинация от коронавируса - задача важная, но это не должно сказываться на детях - могут начаться вспышки опасных заболеваний. 50 стран отстают от плана иммунизации из-за серьезных сбоев в системе здравоохранения. UNICEF призывает немедленно исправить ошибку. Нельзя терять ни минуты времени. Задержки в кампаниях вакцинации означают потерянные жизни - заявила лидер организации.