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Более 50 тыс. человек пострадали в Лаосе от кассетных боеприпасов США
Почему запрещены кассетные боеприпасы? Страшная статистика: правительство Лаоса сообщило, что за последние 60 лет более 50 тысяч граждан страны стали жертвами американских кассетных боеприпасов. Заряды продолжают взрываться и спустя много лет после окончания войны.
По данным властей Лаоса, "демократизаторы" применили около 270 миллионов кассетных зарядов. И до сих пор местные жители продолжают гибнуть или становятся инвалидами. Лишь 30 процентов жертв кассетных боеприпасов пострадали в годы войны, а 70 процентов (то есть подавляющее большинство) лишились конечностей и даже жизни уже в послевоенный период.
В пятнадцати из восемнадцати провинций Лаосаи сегодня полно неразорвавшихся зарядов. Именно такие кассетные бомбы американцы хотят поставлятькиевскому режиму.
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