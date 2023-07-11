Почему запрещены кассетные боеприпасы? Страшная статистика: правительство Лаоса сообщило, что за последние 60 лет более 50 тысяч граждан страны стали жертвами американских кассетных боеприпасов. Заряды продолжают взрываться и спустя много лет после окончания войны.

По данным властей Лаоса, "демократизаторы" применили около 270 миллионов кассетных зарядов. И до сих пор местные жители продолжают гибнуть или становятся инвалидами. Лишь 30 процентов жертв кассетных боеприпасов пострадали в годы войны, а 70 процентов (то есть подавляющее большинство) лишились конечностей и даже жизни уже в послевоенный период.