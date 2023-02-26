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Более 600 человек оказались под следствием в Турции после землетрясений
Более 600 человек оказались под следствием в связи с обрушением зданий в результате сильнейших землетрясений в Турции. Об этомсообщаетИнтерфакс со ссылкой наагентство Associated Press.
По данным агентства AP, из 612 подозреваемых 184 заключены под стражу и ожидают суда. Все эти люди так или иначе связаны со строительством зданий, которые не выдержали подземных толчков. Среди них проектировщики, строительные подрядчики, управляющие и владельцы разрушенных домов, а такжепредставители местных властей.
Как заявил министр юстиции страны Бекир Бодаг, в зданиях продолжается поиск доказательств, которые станут основой уголовного преследований.
Следователи полагают, что при строительстве некоторых зданий, которые впоследствии разрушились, были использованы некачественные материалы и технологии, а также не соблюдались госстандарты.
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