Более 600 человек оказались под следствием в Турции после землетрясений

Более 600 человек оказались под следствием в связи с обрушением зданий в результате сильнейших землетрясений в Турции. Об этомсообщаетИнтерфакс со ссылкой наагентство Associated Press.

По данным агентства AP, из 612 подозреваемых 184 заключены под стражу и ожидают суда. Все эти люди так или иначе связаны со строительством зданий, которые не выдержали подземных толчков. Среди них проектировщики, строительные подрядчики, управляющие и владельцы разрушенных домов, а такжепредставители местных властей.

Как заявил министр юстиции страны Бекир Бодаг, в зданиях продолжается поиск доказательств, которые станут основой уголовного преследований.