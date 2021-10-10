Более 650 нелегалов задержали на одном из КПП в Мексике. Мигрантов из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Никарагуа перевозили в большегрузах. Свыше половины - это дети. Почти 200 из них перемещались без сопровождения взрослых. 40 человек - с симптомами голодания и обезвоживания. 9 показали положительный результат теста на коронавирус. Горе-путешественники добирались до ключевого транспортного узла на границе с США. Арестованы 4 организатора контрабанды людей.