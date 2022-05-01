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Более 660 хакерских атак организовала Украина против Беларуси и России
На Россию и Беларусь продолжается экономическое и не только давление. Впервые государство - член ООН открыто объявило о киберагрессии и ведении информационной войны в отношении других стран. Киев причастен к организации более 660 хакерских атак против белорусских и российских предприятий и учреждений.
Это прямо заявил вице-премьер, по совместительству министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью испанской газете "Эль Паис". Чиновник с гордостью признался, что организовал "первую в мире киберармию". Участие в ней добровольное, хакеры получают задания через Telegram без личного контакта. В этой армии сейчас около 300 тысяч киберсолдат, отчитался Федоров перед западными заказчиками.
Госдеп США активно призывал"киберпартизан " вливаться в ряды, именно в Украине шло рекрутирование в "кибернаемники". В МИД России не без иронии назвали заявление Федорова "историческим". Ведь, по сути, мы являемся свидетелями разгула"кибермахновщины" в самом центре Европы.
В Москве предупредили: авторы проекта должны понимать, что эти"кибервойска " не остановятся лишь на похищениях активов, сбережений предприятий и наверняка не ограничатся гражданами России и Беларуси.
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